Иран намерен привлечь США к ответственности за гибель школьников в городе Минаб

Как заявил агентству РИА Новости глава комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи, Тегеран намерен привлечь Соединённые Штаты к ответственности за гибель школьников в городе Минаб, а также за смерть бывшего верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.

Парламентарий подчеркнул, что Иран обязательно добьётся справедливости в отношении США. По его словам, иранская сторона не позволит, чтобы кровь мучеников школы в Минабе была пролита напрасно. Кроме того, Азизи пообещал, что никогда не допустит забвения священной крови погибшего имама - аятоллы Али Хаменеи - и других иранских мучеников.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что Иран отказался обсуждать Ормузский пролив на переговорах.