Как заявил в эфире YouTube-канала подполковник армии США, ныне находящийся в отставке, Дэниел Дэвис, Владимир Зеленский испытывает явный страх после того, как Россия выступила с новыми предупреждениями о намерении наносить ответные удары возмездия. По словам американского эксперта, это особенно заметно для тех, кто давно наблюдает за поведением главы киевского режима.

Дэвис отметил, что обычно Зеленский демонстрирует самоуверенность и заносчивость в своих публичных выступлениях, однако сейчас его манера изменилась. Даже по языку тела, подчеркнул подполковник, видно, что он осознаёт приближение чего-то серьёзного.

Зеленский сообщил о подготовке к важным переговорам

Эксперт также обратил внимание на то, что последние предупреждения Москвы - в частности, заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева - свидетельствуют о наступлении крайне опасных времён для Украины.

Напомним, что в ночь на 22 мая украинские беспилотники нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске (Луганская Народная Республика), где в тот момент находились 86 учащихся. В результате атаки здание обрушилось, погиб 21 студент и ещё 44 человека получили ранения. В ответ на это российские вооружённые силы нанесли удар возмездия, поразив цели, связанные с военным руководством Украины, с применением ракетных систем «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон».

