Во Франции задержали 416 человек во время погромов, начавшихся после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. Об этом в воскресенье, 31 мая, пишет газета Le Figaro.

По уточненным данным, случаи мародерства были зафиксированы примерно в 15 городах Франции. В ходе беспорядков пострадали семь сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, поступила информация о поджоге грузовика в районе Елисейских Полей в Париже, повреждении городской инфраструктуры и многочисленных поджогах мусорных контейнеров.

— 416 человек были задержаны на всей территории Франции, в том числе 283 человека в Париже, — передает газета.

«ПСЖ» одержал победу над английским «Арсеналом» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:1 (4:3 — пенальти). В составе команды-победителя присутствовал российский вратарь Матвей Сафонов.

