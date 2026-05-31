ЕС предупредили о серьёзности заявлений о войне с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с жёстким предостережением в адрес европейских политиков, призвав воздержаться от резких речей об угрозе войны между Евросоюзом (ЕС) и Россией. Так он прокомментировал инцидент с падением беспилотника на жилой дом в румынском Галаце.

По его словам, такие разговоры могут вести только совершенно безответственные люди, думающие, что война — это компьютерная игра. Фицо подчеркнул, что подобные инциденты способны спровоцировать третью мировую войну.

Он отметил, что о происшествии в Румынии пока ничего толком не известно, но вместо нагнетания обстановки оно должно стимулировать максимальные усилия для начала диалога между ЕС и РФ.

«Только диалог может воспрепятствовать полнейшему несчастью», — заявил словацкий премьер.

Напомним, что Минобороны Румынии возложило ответственность за падение дрона на крышу многоквартирного дома на Россию. Официальный Бухарест уже выступил с резкими заявлениями в адрес Москвы.