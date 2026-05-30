Трамп отреагировал на отказ артистов участвовать в Дне независимости

По данным портала РИА Новости, Дональд Трамп, занимающий пост президента США, сообщил о планах выступить с обращением в столице Америки. Поводом для таких намерений стало массовое нежелание музыкантов участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных Дню независимости.

250-летие обретения независимости Соединенными Штатами будет отмечаться 4 июля. Торжественные концерты планировалось провести в центре Вашингтона в период с 25 июня по 10 июля. Однако, как стало известно телеканалу CBS, после публикации списка исполнителей в среду многие из них сразу же отказались от участия.

«Похоже, у музыкантов портятся нервы перед их выходом на сцену в среду, поэтому я решил пригласить вместо них Главную Звезду Мира... Я поручил своим помощникам рассмотреть вариант организации митинга „Америка вернулась“ в среду в Вашингтоне, округ Колумбия, в то же время и в том же месте», — написал Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Американский лидер уверен, что его выступления собирают более многочисленную аудиторию, чем концерты Элвиса Пресли в период расцвета его популярности.