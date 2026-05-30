«Врачи без границ»: скорость распространения Эболы в Конго беспрецедентна

Заместитель директора по операциям международной организации «Врачи без границ» Алан Гонсалес назвал крайне тревожной ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Его слова приводит РИА «Новости».

Как заметил Гонсалес, спустя две недели после публичного заявления об обнаружении вспышки лихорадки Эбола в провинции Итури ситуация остается крайне тревожной. Он подчеркнул, что текущее положение дел является реальным источником беспокойства для местных сообществ и работников здравоохранения на передовой.

По словам замдиректора по операциям «Врачей без границ», скорость распространения недуга является беспрецедентной, поэтому все, кто присутствуют на подверженной Эболе территории, попросту не успевают принимать необходимые меры.

Гонсалес добавил, что новые случаи с подозрением на инфицирование лихорадкой выявляются ежедневно, но скорость тестирования не позволяет обеспечить своевременную диагностику недуга, поэтому для того, чтобы над ситуацией установить хотя бы частичный контроль, требуется увеличение масштабов лабораторных исследований.