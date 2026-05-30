В Ливане сделали резкое заявление в адрес политики Израиоя

Правительство Ливана заявило о решимости прекратить военные действия со стороны Израиля, которые привели к массовым разрушениям и гуманитарной катастрофе на юге страны.

© Московский Комсомолец

Выступая на пресс-конференции во дворце Серай, премьер-министр республики Наваф Салам подчеркнул, что Бейрут намерен не только остановить агрессию, но и добиться полного вывода оккупационных сил с ливанской территории.

«То, чему мы стали свидетелями, выглядит не просто как экспансия, пересечение границы и вторжение", — указал политик.

Он отметил: "Израиль не только нарушил наш суверенитет, он проводит политику тотального уничтожения».

Глава правительства отметил, что десятки деревень и городских кварталов на юге страны стерты с лица земли, а гражданская инфраструктура — больницы, школы, дороги и системы водоснабжения — целенаправленно выводятся из строя, что расценивается как коллективное наказание мирного населения.

Наваф Салам подтвердил, что Ливан не собирается сворачивать двусторонние переговоры с израильской стороной. Четвертый раунд диалога запланирован на 2-3 июня в Вашингтоне, и, по мнению Бейрута, эти консультации являются единственным дипломатическим путем к прекращению огня.

«Да, переговоры пока не гарантируют успеха, но они не являются капитуляцией", — отметил премьер.

Политик указал: "Главное, что решение о войне и мире находится теперь в руках ливанского государства».

Наваф Салам также затронул более широкий геополитический контекст конфликта, заявив, что территория Ливана больше не будет служить ареной для конфликтов региональных держав. Это был явный сигнал как Ирану, поддерживающему «Хезболлу», так и другим внешним игрокам, что Бейрут намерен проводить суверенную политику, не допуская превращения страны в поле для прокси-войн.