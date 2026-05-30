Адвокат: судья-докладчик по делу Гуцул находился под давлением властей

Адвокат Наталья Байрам заявила, что на решение по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул было оказано давление.

По ее словам, за день до приговора судья-докладчик по этому делу Виталий Будеч получил уведомление о необходимости дополнительной проверки его имущества.

"А какое решение мог бы принять докладчик по этому делу, раз за день до этого он был вызван в комиссию и находится в ожидании решения по своему веттингу? Ответ, конечно же, очевиден. <...> Эта процедура веттинга, через которую проходят судьи, является не чем иным, как инструментом влияния власти на судей", - сказала Байрам в интервью "Канал 5".

Кроме Будеча в состав судейской коллегии в Апелляционной палате Кишинева также входят Евгений Бешелю и Андрей Казачков.

Гуцул была задержана 25 марта 2025 года. В августе того же года районный суд Кишинева признал ее виновной в содействии незаконному финансированию партии "Шор" в период с 2019 по 2022 год. На тот момент она занимала должность секретаря в отделе мониторинга партии. Вместе с ней на скамье подсудимых оказалась бывшая секретарь центрального офиса этой партии Светлана Попан.

Гуцул категорически отвергла все обвинения и назвала дело политическим. Она заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии прозападная Партия действия и солидарности, которая добивается ее отстранения за то, что она наладила сотрудничество молдавского региона с Россией и выступает за восстановление отношений между Кишиневом и Москвой.

Ранее власти Молдавии попытались объявить победу Гуцул на выборах 2023 года незаконной. Однако солидарность с политиком выразил парламент автономии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. При этом президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.