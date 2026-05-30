На Украине заявили о головной боли из-за Мадьяра
Надежды Владимира Зеленского на изменение политики Венгрии, где сменилась власть, не оправдались. Об этом заявила украинский историк Марта Гавришко, передает РИА Новости.
Гавришко прокомментировала заявление премьера Венгрии Петера Мадьяра, сказавшего, что Будапешт не планирует поставлять Киеву оружие и военную технику.
«Украинцы надеялись избавиться от Орбана, но в итоге получили гораздо большую головную боль. Судя по всему, Владимир Зеленский теперь полон решимости поссориться со всеми без исключения соседями», — написала историк в соцсети X.
Она добавила, что Мадьяр, как и Орбан, продолжает жестко отстаивать права венгерского этнического меньшинства на Украине.
На этой неделе Мадьяр уведомил генсека НАТО о решении не отправлять оружие и военную технику на Украину.