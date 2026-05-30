Врач Мясников объяснил синяки Трампа

На руках президента США Дональда Трампа появляются синяки из-за тонких сосудов, это «плата за возраст», заявил «Подъему» врач-кардиолог Александр Мясников.

Медик сообщил, что с возрастом кожа истончается, а сосуды становятся поверхностными и ломкими.

«Каждый человек 70+ знает: незначительная травма, вот буквально чуть-чуть человек коснулся — и уже синяк», — заявил Мясников.

Он не увидел ничего страшного в том, что индекс массы тела политика выше нормы. В преклонном возрасте это даже хорошо.

«Снижать вес ему не будут советовать ниже индекса массы тела 25, я в этом уверен, хотя кто его знает этих американцев», — сказал врач.

Мясников отметил, что препараты для контроля холестерина президенту США придется принимать уже пожизненно, но он не понимает, что почему главе государства прописывают аспирин. По словам врача, человеку без атеросклероза, инфаркта и стентирования не назначают это лекарство для первичной профилактики старше 60 лет, даже если есть факторы риска.

До этого Трамп по итогам комплексного медицинского обследования оказался близок к ожирению. Политик весит 108 кг, что на 6 кг больше, чем в апреле 2025 года. При росте Трампа в 190 см его индекс массы тела составляет 29,7, тогда как число 30 считается врачами ожирением.

В прошлом году в Белом доме объяснили гематомы, которые часто замечают у американского лидера, постоянными рукопожатиями и побочными эффектами аспирина — его Трамп принимает в рамках «стандартной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний».

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства старается каждый день поддерживать спортивный образ жизни. По его словам, иногда трудно понять, откуда российский политик берет столько сил, потому что необходимо быть постоянно на пике концентрации, а на сон остается совсем немного времени.