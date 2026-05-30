Министр из Конго призвал мир не паниковать из-за Эболы

Министр связи Демократической Республики Конго Патрик Муйя выступил с официальным обращением к гражданам. Он заверил, что страна полностью контролирует ситуацию с распространением вируса и обладает всеми необходимыми ресурсами. По словам чиновника, имеющего богатый опыт борьбы с прошлыми эпидемиями, поводов для паники нет, хотя ситуация и остаётся серьёзной. Об этом сообщает ABCNews.

Муйя подчеркнул, что за две недели с момента вспышки была заложена прочная основа для дальнейшей работы. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся более 2600 человек, контактировавших с заболевшими. Министр также сообщил об улучшении статистики: в стране зафиксирован первый случай выздоровления пациентки, что даёт медикам надежду на перелом в борьбе с болезнью.

Одной из ключевых проблем чиновник назвал распространение ложных слухов в социальных сетях. Многие местные жители не верят в существование вируса или подозревают медиков в корыстных мотивах. Чтобы противостоять этому, правительство начало проводить ежедневные брифинги и тесно сотрудничает с лидерами общин для информирования населения.

Патрик Муйя отдельно отметил, что лихорадка Эбола не является респираторным заболеванием и передаётся только через прямой контакт с биологическими жидкостями. Он призвал соседние страны не поддаваться панике и не закрывать границы, так как подобные меры не имеют научной основы. По его словам, мир всё ещё «травмирован» пандемией COVID-19, что вызывает излишнюю тревогу.