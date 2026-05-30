Президента Украины Владимира Зеленского и других членов высшего военно-политического руководства страны ждет незавидная участь после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску. С таким заявлением в эфире Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Каждый, кто причастен к этой цепочке принятия решений, будет привлечен к ответственности. Среди них — Владимир Зеленский, глава украинской разведки, министр обороны, министр иностранных дел: над всеми нависла секира», — отметил он.

По мнению эксперта, именно удар ВСУ по Старобельску стал последней каплей, переполнившей чашу терпения России.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ночь на 22 мая. Вскоре президент РФ Владимир Путин дал приказ Минобороны представить предложения по ответу на атаку.