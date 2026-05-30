Стало известно, кого Трамп перестал считать своим преемником

Президент США Дональд Трамп не уверен, что вице-президент Джей Ди Вэнс подходит на роль его преемника. Об этом пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп регулярно спрашивает мнение и о Вэнсе, и о госсекретаре Марко Рубио. В начале мая он расспросил гостей на одном из мероприятий о том, кто из двух был бы лучшим кандидатом на пост президента. Согласно NYT, сам Трамп «не поддерживает ни одного» из них.

Отмечается, что глава Белого дома часто сравнивает работу Вэнса со своими собственными достижениями. Трамп неоднократно говорил сторонникам, что Вэнс никогда не выигрывал сложные выборы без его помощи, а также упоминал количество отпусков, которые Вэнс брал в качестве вице-президента.

До этого заместитель помощника президента США и старший директор по борьбе с терроризмом Себастьян Горка рассказал, что Трамп оставил вице-президенту подробные указания на случай, если тому придется заменить его на посту главы государства до завершения президентского срока.

По словам чиновника, в ящике рабочего стола Resolute лежит адресованное Вэнсу письмо на случай, если с американским лидером «что-нибудь произойдет». Горка отметил, что на такой случай имеются протоколы, которые он не вправе обсуждать.

