В США рассказали, как танкеры могут пройти через заблокированный Ормузский пролив

Андрей Дуванов

Военные США с помощью радаров и дронов помогают крупным танкерам беспрепятственно пройти Ормузский пролив. Так создается «крошечный предохранительный клапан для мировой экономики», пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.  

Издание отмечает, что Ормуз сейчас не «совсем закрыт». За последние недели группы кораблей, «некоторые из которых являются крупнейшими в мире танкерами, груженными нефтью и сжиженным природным газом», пересекли опасный пролив. Так они создали «крошечный предохранительный клапан для мировой экономики».

 

«Некоторые суда двигаются «в темноте», как это принято называть. Они выключают свет и идут без навигационных маяков AIS (автоматические системы идентификации), которые помогают предотвратить столкновения. Отключение этой службы усложняет обнаружение кораблей с помощью электронных средств и делает их менее уязвимыми для иранских атак», — пишет издание.

 

Отмечается, что «отважные судовладельцы» работают в сотрудничестве с военными США. Последние предоставляют информацию для безопасного транзита, используя «радары, дроны и другие инструменты». По словам судовладельцев, американцы «советуют им, когда отключаться и как реагировать на иранские угрозы».

Экономисты говорят, что проблемы с Ормузом навредили не только мировой торговле нефтью и газом. Пострадали другие товары, логистика и туризм.