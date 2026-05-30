Названа преграда для урегулирования на Украине

Ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследованиях НИУ ВШЭ Прохор Тебин дал оценку перспективам дипломатического разрешения украинского конфликта, назвав одно из ключевых препятствий на пути к этому. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Как заметил собеседник издания, практически любой конфликт урегулировался дипломатически, и для этого должны сформироваться военные и политические реалии, которые в настоящий момент не очень складываются. Тебин считает, что по состоянию на сегодняшний день надежд на скорое дипломатическое урегулирование стало меньше, чем годом ранее.

Отвечая на вопрос о том, что препятствует форсированию дипломатического урегулирования, эксперт указал, что причина состоит в нежелании Европы принимать в той или иной форме собственное поражение в этом конфликте и стремление его продолжать руками Украины, чтобы нанести максимальный ущерб России.

По словам Тебина, США несколько снизили свою заинтересованность в данном вопросе, поскольку выяснилось, что конфликт не решается так быстро, и есть сопротивление его урегулированию в Европе. К тому же он отметил, что у Штатов есть свои первостепенные интересы в виде Латинской Америки, Ирана, а также промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.