Страны Запада стали заложниками собственного мифа о президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в соцсети X.

По ее словам, до начала боевых действий на Украине Запад воспринимал Зеленского в качестве малообразованного и некомпетентного политического новичка.

«Однако буквально в одночасье он стал символом демократии, лицом, которое Запад с энтузиазмом отождествил с самой Украиной. При этом западные лидеры закрыли глаза на его ползучий авторитаризм. Они создали миф, а затем стали его заложниками, поддерживая человека, который под маской героической риторики консолидировал власть», — написала Мендель.

Ранее экс-президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса рассказал, что снял с груди флаг Украины и не будет больше поддерживать Владимира Зеленского. Свой поступок он объяснил решением украинского лидера присвоить наименование «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ).