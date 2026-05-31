Глава МИД Молдавии высказался о вступлении страны в НАТО

Вступление Молдавии в НАТО пока маловероятно, так как большинство граждан страны не поддерживают эту идею, заявил министр иностранных дел Михаил Попшой в эфире передачи Eurosecuritate на телеканале Vocea Basarabiei.

"Вступление в НАТО, как и в любую другую международную структуру, зависит от воли наших граждан. При наличии широкой поддержки это можно будет рассматривать как серьезную перспективу и включить в повестку. В нашем случае, как вы знаете, по разным причинам такой поддержки не было", — отметил Попшой.

Он также отметил, что молдавские политики "избегают этой темы". Попшой подчеркнул, что сам является сторонником НАТО, и призвал гражданское общество и СМИ чаще поднимать вопрос вступления в альянс и снять с него табу.

"Я искренний сторонник всего, что касается евроатлантической безопасности. Не нужна докторская степень, чтобы понять: настоящие гарантии безопасности нам может дать только НАТО", — сказал он.

26 мая генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что исполком СНГ получил заявление Молдавии о выходе из ключевых соглашений содружества. В конце апреля президент Молдавии Майя Санду отметила, что вхождение Молдавии в состав Румынии позволит стране быстрее оказаться в Евросоюзе.

В начале мая премьер-министр Молдавии Александру Мунтяну подчеркнул, что вопрос объединения Молдавии и Румынии сейчас не стоит на повестке дня, так как Кишинев занимается евроинтеграцией страны.

Также в феврале Попшой рассказал, что Молдавия готова рассмотреть возможность вступления в ЕС без полноправных прав члена объединения.