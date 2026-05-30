Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявил, что венгерское правительство уведомило НАТО о том, что страна по-прежнему не будет поставлять Украине вооружения и военную технику. В беседе с телеканалом «Царьград» политолог Марат Баширов раскрыл значение действий нового венгерского премьера.

«Мадьяр – это молодой Орбан», — утверждает собеседник телеканала.

При этом эксперт уточнил, что новый премьер Венгрии будет действовать не так вызывающе, как это делал его предшественник, но делать он будет ровно то же самое.

Мадьяр отменил принятое из-за конфликта на Украине решение Орбана

Согласно прогнозу Баширова, Мадьяр не будет помогать Украине, будет требовать возобновления поставок российской нефти, а также защиты прав венгерского населения. Кроме того, политолог считает, что глава венгерского правительства не будет финансировать Киев и участвовать в выделении Украине кредита на сумму в 90 миллиардов евро.