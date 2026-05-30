Политолог Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru допустил, что Германия может стать первой из стран Европейского союза (ЕС), которая перестанет спонсировать Украину.

Как заметил собеседник издания, не исключено, что в ФРГ будут проводиться досрочные выборы, и партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набирает огромное количество оборотов. Эксперт подчеркнул, что она по рейтингу уже сравнима с ведущими политическими партиями, в том числе с «Христианским демократическим союзом Германии» (ХДС) в Бундестаге.

По мнению Самонкина, если АдГ придет к власти, то Германия станет национально-ориентированным государством и полностью прекратит поддержку Украины. Политолог допускает, что Берлин перейдет к восстановлению энергетических проектов с Россией, потому что наша энергетика им очень важна для хоть какой-то стабилизации экономики.

При этом эксперт указал, что и сам ЕС может прекратить финансировать киевский неонацистский режим. Он добавил, что изменение риторики Запада может быть обусловлено кризисом и разногласиями внутри Союза.