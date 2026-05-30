Китай пригрозил ЕС ответными мерами за новые торговые ограничения

Китай пригрозил ответными мерами, если Европейский союз (ЕС) введет новые торговые ограничения. Об этом заявило Министерство коммерции КНР.

В заявлении ведомство пообещало принять эффективные меры для защиты собственных интересов. Там же говорится, что каналы связи между сторонами остаются открытыми. Пекин с Брюсселем изучают возможность создания механизма консультаций по торговле и инвестициям.

Поводом для дискуссии в Еврокомиссии стал растущий поток китайских товаров, который подрывает позиции целых отраслей европейской промышленности. В Брюсселе признали сложность положения: ЕС хочет переосмыслить экономические отношения с Пекином, но не готов к полному разрыву.

Ранее сообщалось, что Китай столкнулся с резким падением цен на свинину, что в стране, где этот товар является индикатором инфляции, выглядит как зловещий сигнал для экономики. Ранее этот вид мяса серьезно подорожал, после того как по стране прокатилась чума свиней, резко снизившая поголовье.