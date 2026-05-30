Казахстанский пилот выложил видео лайнера Путина под песню «Матушка-земля»

Казахстанский военный лётчик Азимбек Джуманов выложил в интернете ролик, сделанный во время миссии по сопровождению лайнера президента России Владимира Путина. Кадры опубликовал RT в Telegram-канале.

Путин находился в Казахстане с 27 по 29 мая. В ходе визита российский лидер встретился с рядом официальных лиц, посетил заседание Высшего Евразийского экономического совета, обсудил с казахстанской стороной развитие сотрудничества.

На записи президентский Ил-96 летит в окружении нескольких военных самолётов. Автор ролика также предстает на кадрах — он показывает пальцами жест «V», означающий победу, уверенность в успехе.

В качестве музыкального сопровождения пилот выбрал ремикс популярной песни Татьяны Куртуковой «Матушка-земля».

«Мы также внесли свой вклад в официальную церемонию встречи с президентом России Владимиром Путиным, который приехал в нашу страну с госвизитом во Дворец независимости», — отметил Джуманов в публикации.

Ранее Куртукова сообщила, что ее хит звучит повсеместно — от трибун на хоккейных матчах до фешенебельных горнолыжных курортов. Она добавила, что спокойно воспринимает возросшую популярность.