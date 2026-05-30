Будрис призвал усилить давление на Россию после инцидента с БПЛА в Румынии
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис после инцидента с падением БПЛА в Румынии призвал НАТО к решительной реакции и усилению давления на Россию.
Его слова приводит LRT.
Отдельно он заметил, что Евросоюз должен реализовать меры по противодействию дронам и повышению устойчивости. Следует также увеличить число истребителей, которые будут патрулировать границы НАТО, считает министр.
«У нас есть возможность показать, что это имеет определенную цену. Не обязательно нанося ответный удар, а увеличивая количество истребителей, усиливая патрулирование и давление непосредственно на границе. Именно так мы должны реагировать», – добавил Будрис.
В ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Бухарест поспешил обвинить в произошедшем Москву. Как заявили румынские власти, БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Руководство республики предупредило, что примет дипломатические меры в отношении России.
Президент Румынии Никушор Дан рассказал, что упавший в Галаце беспилотник стартовал с территории Украины и скорректировал маршрут после срабатывания ПВО.