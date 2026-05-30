В МВД Эстонии раскрыли, какие меры республика приняла для защиты от дронов

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро рассказал, что специалисты установили на восточной границе первые стационарные комплексы, предназначенные для защиты от беспилотников, передает телерадиокомпания ERR.

Журналисты уточнили, что устройства были установлены на трех участках сухопутной границы на юго-востоке Эстонии между пунктом пропуска Лухамаа и точки стыка границ Эстонии, Латвии и России.

«Первые устройства установлены и работают. Конечно, это только начало: мы движемся к созданию сети дронов, охватывающей всю Эстонию, но этот шаг показывает, что предыдущая подготовительная работа принесла свои плоды», — приводит телеканал слова Таро.

Министр заметил также, что улучшение возможностей по борьбе с дронами повышает чувство безопасности для всей Европы.

В этом году такие устройства будут установлены на остальных участках сухопутной границы, отметили обозреватели. Они добавили, что на тех участках границы, где пока не проводится стационарный мониторинг, применяются мобильные комплексы.

Ранее сообщалось, что в странах Балтии, Финляндии, Дании, Швеции все чаще стали происходить инциденты с беспилотниками. На фоне этого ЕС принял решение направить на защиту неба прибалтийских стран 12 млрд евро.

Кроме того, в Эстонии, Латвии, Литве будут построены бомбоубежища и другие объекты, предназначенные для защиты граждан от дронов.