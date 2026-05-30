В Турции задумались о досрочных выборах президента

Представители правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) допустили возможность проведения в ноябре досрочных парламентских и президентских выборов. Об этом пишет турецкое издание Cumhuriyet.

Источники в ПСР сообщили о планах принять масштабный пакет мер социальной помощи. Таким образом они рассчитывают вернуть доверие пенсионеров и людей с низкими доходами, чей уровень жизни в последнее время просел.

Представители правящей партии собираются в октябре увеличить до 36 тысяч лир минимальный размер пенсий в стране. Одновременно с этим для граждан хотят ввести новые субсидии на оплату ЖКХ, аренду жилья и другие социальные льготы.

Следом за этим они планируют объявить о проведении в ноябре досрочных выборов, пишет издание. Такой подход позволит по максимуму использовать волну народного одобрения от выплат.

На данный момент окончательного решения еще не принято, уточняют инсайдеры. Часть партийных лидеров полагает, что без реального оздоровления экономики проводить голосование очень рискованно. Другая часть выступает за то, чтобы сделать это как можно скорей на волне новых мер. Окончательное решение за президентом Турции.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган выступил с призывом об изменении конституции. Необходимость внесения поправок он объяснил тем, что документ должен отражать современные политические реалии страны.