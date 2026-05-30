В Иране заявили, что знают, чего Трамп на самом деле хочет

Тегеран обвинил Вашингтон в нежелании вести конструктивный диалог и в намеренном срыве переговорного процесса по ядерной программе и региональной безопасности. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи в субботу, 30 мая, выступил с резким заявлением, в котором обвинил президента США Дональда Трампа в неискренности, сообщает агентство Press TV.

По словам советника, американский лидер в третий раз «предает усилия дипломатии», демонстрируя, что его реальная цель — отнюдь не достижение мира и стабильности на Ближнем Востоке. Резаи заявил: «Как и предсказывали, президент США в третий раз предает усилия дипломатии". Советник отметил: "Продолжая морскую блокаду, выдвигая чрезмерные требования на переговорах, он опять доказал, что не склонен к переговорам, а добивается других целей».

Хотя советник не уточнил, о каких именно «других целях» идет речь, контекст заявления позволяет предположить, что Тегеран видит за действиями Трампа попытку добиться односторонних уступок под давлением или же создать видимость дипломатической активности для внутреннего потребления в США.

Официальный Тегеран также обвинил американскую сторону в искажении фактов относительно содержания гипотетических договоренностей. В пятницу, накануне заявления Резаи, иранское агентство Fars со ссылкой на информированные источники, близкие к переговорной группе, распространило материал, в котором заявления Дональда Трампа о прогрессе в переговорах названы «смесью правды и лжи».

Трамп озвучил два ключевых требования к Ирану

По мнению иранской стороны, таким образом Белый дом пытается выставить Соединенные Штаты победителем в затяжном конфликте, не имея на то реальных оснований. В частности, Трамп публично заявил, что Иран якобы согласился на открытие Ормузского пролива для свободного судоходства и не будет взимать плату за проход судов. Однако источники Fars утверждают, что формулировки в обсуждаемом проекте соглашения являются совершенно иными и не дают Вашингтону права делать столь однозначные выводы о капитуляции иранской стороны.

Более того, Тегеран категорически опровергает еще одно громкое заявление американского президента. Слова Трампа о том, что Иран якобы согласился на полное уничтожение всех запасов высокообогащенного урана, были названы иранскими источниками откровенной ложью. Исламская Республика, как подчеркивают в Тегеране, всегда настаивала на своем праве на мирную ядерную энергию в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, и никаких уступок по вопросу о суверенном праве на обогащение урана не делалось.