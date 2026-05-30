Сын последнего шаха Ирана Пехлеви прибыл на Украину

Наследник династии Пехлеви и сын свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви прибыл в Одессу. Об этом сообщает украинское издание «Политика Страны».

В аэропорту его встречал украинский депутат Алексей Гончаренко. По данным издания, визит связан с участием Пехлеви в Черноморском форуме по безопасности Black Sea Security Forum, который проходит в Одессе с 29 мая.

В 2026-м году на мероприятие приехали более 1200 участников из Украины, Европы, США и других стран. Основатель форума Алексей Гончаренко отметил, что присутствие Пехлеви демонстрирует активную позицию иранской оппозиции к нынешнему режиму.

Ранее, в марте 2026 года, Пехлеви уже встречался с Владимиром Зеленским в посольстве Украины во Франции.

Реза Пехлеви — старший сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, свергнутого в ходе Исламской революции 1979 года. После революции его семья покинула Иран, а после смерти отца в 1980 году Пехлеви возглавил династию Пехлеви в изгнании. Он называет себя лидером иранской оппозиции и неоднократно призывал к демократическим изменениям в Иране.

Весной 2026 года он заявлял, что «свобода в Иране близка», и призывал США продолжать курс в войне против исламской республики, а также говорил о готовности возглавить Иран после смены власти.