В США агенты ФБР скрутили русскоязычного дебошира на борту самолета

Лайнер авиакомпании United Airlines, следовавший из Чикаго в Миннеаполис, был вынужден экстренно приземлиться из-за русскоязычного дебошира, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, проблемы начались в аэропорту вылета — один из пассажиров, русскоговорящий мужчина в клетчатой рубашке, отказался занимать свое место, кричал, не давал борту вылететь.

Бортпроводники сопроводили его у туалет, затем обратно. Дебошир занял свое место и лайнер поднялся в воздух.

Через 30 минут после начала полета хулиган внезапно вскочил с кресла и, выкрикивая что-то на русском, целенаправленно устремился к кабине пилотов.

На помощь экипажу пришли агенты ФБР, предположительно летевшие в Миннеаполис в служебную командировку. Они с трудом скрутили мужчину, заковали его в наручники и усадили в кресло.

Командир судна принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Дейн в штате Висконсин. После приземления воздушного судна на его борт поднялись полицейские и забрали буйного пассажира, констатировали журналисты.

