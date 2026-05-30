Финский политик Армандо Мема на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) призвал главу дипломатии ЕС Каю Каллас усилить лечение своего психического здоровья, а не ограничительные меры в отношении Российской Федерации, так как Москва не представляет угрозы для Европы.

Расследование атаки беспилотного беспилотного летательного аппарата в Румынии еще не завершено, но лидеры Европейского союза и все коррумпированные европейские средства массовой информации пришли к выводу, что дрон был российским, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Мема отметил, что каждый раз, когда европейское объединение собирается предоставить украинской стороне крупную сумму денег, «происходят подобные "неожиданные" инциденты», что не является совпадением.

Финский политик напомнил, что Каллас призвала усилить ограничительные меры и давление на Российскую Федерацию после инцидента с БПЛА в Румынии.

«Единственное, что необходимо усилить, это лечение психического здоровья Каи Каллас, у нее галлюцинации и она говорит вещи, в которых нет смысла», - подчеркнул Мема.

В Германии сочли заявление Каллас о переговорах с РФ признаком раскола в ЕС

Российская угроза для Европы отсутствует, добавил он.

Накануне БПЛА попал в крышу дома в румынском Галаце, пострадали два человека. Бухарест обвинил в инциденте Москву, не приведя каких-либо доказательств. В тот же день президент России Владимир Путин предположил, что ЧП в Румынии, по всей вероятности, связано с украинским беспилотником, сбившимся с курса из-за действий РЭБ или несовершенства технических данных.