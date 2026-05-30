Иностранная пресса подводит итоги визита Владимир Путина в Казахстан. Американские СМИ делают упор на совместных документах, подписанных в Астане, особенно выделяя сотрудничество в области атомной энергетики. Как считают эксперты, решение о строительстве АЭС в Казахстане стало крупной геополитической и экономической победой для президента Владимира Путина.

Не осталась в стороне и тема с Арменией и её дальнейшими перспективами в ЕАЭС ввиду сближения с Евросоюзом. Там, кстати, госвизит Путина тоже обсуждают. Но скорее в контексте его заявления по поводу беспилотника, залетевшего на территорию Румынии. Брюссель поспешно заявил, что он был российским.

Привлекло внимание журналистов и заявление Владимира Путина о Калининграде. Нашей стране есть чем сравнять с землей всех тех, кто вынашивает планы напасть на этот регион, подчеркнул российский лидер. А таких горячих голов в Европе хватает. Как и тех, кто желает продолжения украинского конфликта, отвергая даже саму мысль о переговорах с Москвой.

Путин отметил, что ситуация на фронте складывается не в пользу АВСУ. Российские войска продолжают идти вперёд. С начала года освобождено больше ста населённых пунктов. И шансов на то, чтобы изменить ситуацию, у Киева просто нет.

"Утверждение о том, что Украина может переломить ход боевых действий и оттеснить российские войска, не имеет под собой оснований. Российская армия одерживает верх на земле", - отметил профессор, специалист в области теории международных отношений Джон Миршаймер.

Осознание этого постепенно приходит и к европейским союзникам Украины, которые сейчас судорожно ищут того, кто будет представлять их на переговорах с Россией. Впрочем, единства по данному вопросу пока нет. Как, впрочем, и по поводу поддержки Киева.