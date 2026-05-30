Издание Junge Welt 30 мая сообщило, что в Европейском союзе стартовали закрытые дискуссии о возможности полной остановки или радикального уменьшения финансовой помощи Украине.

По данным источника, на саммите глав МИД ЕС в Лимассоле ярко проявились глубокие расхождения между государствами-членами касательно дальнейшей стратегии в отношении украинского кризиса. Многие страны, особенно расположенные на юге и западе континента, все чаще выражают усталость от необходимости выделять миллиарды евро.

Как подчеркивает газета, сам факт публичных заявлений главы европейской дипломатии Кая Каллас о готовности к переговорам с Россией свидетельствует о наличии серьезных разногласий внутри ЕС относительно целесообразности дальнейшего финансирования конфликта, который Запад за четыре года так и не смог победить.

Отдельной проблемой остается неравномерное бремя: такие страны, как Польша, государства Прибалтики и Скандинавии, вносят значительно больший вклад, чем остальные члены союза. В ответ на это генсек НАТО Марк Рютте предложил установить для всех стран альянса обязательный порог расходов на поддержку Киева в размере 0,25% от валового внутреннего продукта.