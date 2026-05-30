Канцлер ФРГ Фридрих Мерц делает только то, что у него хорошо получается — выдумывает различный бред, заявил в соцсети Х известный ирландский журналист Чей Боуз.

Накануне глава кабмина Германии, на фоне падения БПЛА в Румынии, обвинил Москву в очередной эскалации конфликта.

«Крайне непопулярный в Берлине лжец, который делает то, что у него получается лучше всего — выдумывает всякую чушь», — подчеркнул Боуз.

Публицист также посоветовал Мерцу вспомнить, что случилось в прошлый раз, когда «болтливый канцлер Германии затеял ссору с Россией».

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 29 мая, ударный дрон попал в жилой многоэтажный дом в городе Галац на востоке Румынии. Пострадали два человека, их экстренно госпитализировали.

Бухарест обвинил Москву в причастности к инциденту, после чего власти объявили генконсула РФ в Констанце персоной нон грата и закрыли местное генконсульство.