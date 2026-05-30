В США признали невозможность Украины вернуть потерянные территории

Затягивание конфликта бессмысленно для Украины, она навсегда лишилась Крыма, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Профессор подчеркнул, что в интересах Киева достичь мира как можно быстрее, поскольку он уже не вернет потерянные территории. Запад обязан усадить представителей Украины за стол переговоров, а также заставить их отказаться от ударов по России, считает он.

«Потому что если мы не будем осторожны, это приведет к катастрофе. <…> В конце концов они никак не победят русских», — сказал Миршаймер.

До этого он заявлял, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, весь вопрос в том, насколько разгромной будет победа ВС РФ. Эксперт отметил, что наступление армии России сопровождается огромными потерями среди ВСУ. Единственный «интересный вопрос» заключается в масштабах победы Москвы, подчеркнул он.