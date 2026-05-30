В Финляндии раскрыли, кому выгодно падение БПЛА на жилой дом в Румынии

Россия не имеет причин для того, чтобы наносить удары по гражданским объектам в европейских странах.

Об этом в социальной сети X написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Я не вижу причин, почему Россия захотела бы нацеливаться на гражданские объекты. [Украинский лидер Владимир] Зеленский, напротив, надеется, что такими действиями поддержка Киева продолжится, и что если НАТО присоединится к конфликту, у него может быть больше шансов на победу», — отметил политик.

Он обратил внимание, что причастность России к недавнему инциденту с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в Румынии не была доказана. В связи с этим Мема призвал Европейский союз (ЕС) провести международное и независимое расследование.

«Если он откажется <...>, мы сможем заключить, что это была операция под ложным флагом без доказательств российской угрозы», — резюмировал финский политик.

Румыния может применить четвертую статью НАТО после инцидента с БПЛА

В ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Бухарест поспешил обвинить в произошедшем Москву. Как заявили румынские власти, БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Руководство республики предупредило, что примет дипломатические меры в отношении России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».