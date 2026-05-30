В Пентагоне назвали «халявщиками» Новую Зеландию из-за расходов на оборону

Шеф Пентагона Пит Хегсет назвал «халявщиками» Новую Зеландию из-за недостаточной доли расходов на оборону.

«Если быть честным, 2% недостаточно, так что 2% — это быть халявщиком. Но я не имею ничего против Новой Зеландии», — цитирует его РИА Новости.

Так Хегсет ответил на вопрос, почему не включил страну в список партнёров, которые звания «халявщиков» не заслуживают.

В прошлом году в Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона.