В США уличили ЕС в «демонизации» России

За счет демонизации России Европа пытается представить проект по перевооружению в качестве политической необходимости. Такое мнение высказал профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала политолога Гленна Дизена.

По его словам, «безумное с военной точки зрения перевооружение» можно оправдать через «демонизацию», а для этого нужно создать «образ ужасающего врага». Эксперт напомнил, что раньше людей учили бояться СССР, и сегодня запускается та же риторика.

«И можно сделать так, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше, хоть до последнего украинца, лишь бы он оставался на первых полосах — как напоминание, что мы под угрозой», — заявил Вольф.

При этом эксперт заметил, что Европа слишком поздно решилась догонять Россию, США и Китай в военной сфере. У стран ЕС нет «денег, технологий, производственной базы», а их соперники продолжат двигаться вперед, констатировал он.

На Западе указали на решающий момент в вопросе Украины

До этого Вольф также заявлял, что власти европейских стран пытаются убедить население в реальности «российской угрозы», чтобы направить деньги из соцфондов на создание армии и сокращение технологического отставания.