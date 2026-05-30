Оценены шансы Трампа найти выход из затянувшейся войны

Многочисленные опросы показывают, что американцы все больше не верят в то, что президент Дональд Трамп сможет завершить иранскую войну безоговорочной победой США. Большинство опрошенных избирателей хотят прекращения военных действий в Иране даже без заключения мирного соглашения. Только 20% американцев "в значительной степени" верят в то, что Трамп сможет принять правильные решения в отношении Ирана.

© Московский Комсомолец

Война президента Дональда Трампа с Ираном пока не увенчалась успехом, констатирует CNN Politics. И большая часть американской общественности ожидает, что окончание конфликта — когда бы оно ни произошло — этого положения не изменит.

Трамп назвал иранцев умелыми переговорщиками

Опросы общественного мнения, проведенные в последние недели, рисуют картину того, что американское общество не в восторге от войны в Иране. Людям с самого начала не нравилась эта война, они не думают, что она приведет к чему-то положительному, и, похоже, они не ожидают значительных уступок - или, по крайней мере, таких уступок, которые того бы стоили.

Короче говоря, мало кто верит в то, что у Трампа есть хороший выход из этой войны, продолжает CNN Politics.

Пока видны лишь некоторые из наиболее значимых признаков реального прогресса в заключении соглашения о прекращении войны. Но по мере того, как стали известны подробности, стало ясно, что для многих республиканцев, настроенных более воинственно, они не имеют никакого значения. Некоторые из этих республиканцев даже предупредили, что сделка может сделать Иран сильнее, чем до войны.

И если Тегеран будет придерживаться своей жесткой линии, неясно, какая сделка позволит Трампу сохранить лицо и прекратить войну до того, как она станет еще большей проблемой для Республиканской партии, отмечает CNN.

Многочисленные опросы показывают, что люди просто хотят, чтобы все это поскорее закончилось.

Опрос Fox News, проведенный на днях, показал, что только 39% зарегистрированных американских избирателей хотели бы, чтобы военные операции Соединенных Штатов продолжались “столько, сколько потребуется для достижения целей США”, по сравнению с 61%, которые предпочли бы “ограниченные временные рамки”.

Аналогичным образом, опрос, проведенный The New York Times и Сиенским колледжем, показал, что 52% зарегистрированных избирателей считают, что Соединенные Штаты должны прекратить военные операции, даже если не удастся достичь соглашения с Ираном по его ядерной программе.

Только 37% респондентов высказались за возобновление военных действий, если страны не смогут прийти к соглашению по ядерной программе Ирана.

И этот последний опрос и другие данные подтверждают, что американцы не слишком оптимистичны в отношении приемлемой сделки, признает CNN. Напротив, кажется, что они склонны скептически относиться ко всему, что предлагается.

Опрос The New York Times/Siena показал, что только 22% считают, что война была бы “очень успешной” в плане ликвидации ядерной программы Ирана — то есть программы, которая, если верить заявлению администрации Трампа, была “уничтожена” прошлым летом.

Аналогичным образом, согласно опросу Washington Post и ABC News, 65% американцев были “не так уверены” или “совсем не уверены” в том, что сделка по прекращению войны остановит Иран от разработки ядерного оружия (что неоднократно было красной линией Трампа).

А, согласно недавнему опросу Pew Research Center, почти две трети американцев были лишь “отчасти” уверены в том, что администрация достигнет своих целей в Иране.

Даже если будет заключена сделка, включающая в себя достаточно выгодные условия для Соединенных Штатов, это не значит, что американцы сочтут ее стоящей того. Согласно опросу Times-Siena, зарегистрированные избиратели (от 55% до 21%) заявили, что война не будет стоить затраченных средств.

Опросы также регулярно показывают, что американцы считают, что война будет контрпродуктивной на нескольких фронтах. Опрос, проведенный после выхода ABC, показал, что 61% американцев считают, что война увеличила риск терроризма против американцев, 49% – что стабильность на Ближнем Востоке ухудшится.

Даже если Трамп бросит вызов обстоятельствам и сумеет заключить выгодную для США сделку, у него есть еще одна серьезная проблема: американцы больше не доверяют ему в этом вопросе. Последний опрос CNN, например, показывает, что только 20% американцев “очень” верят в то, что Трамп примет правильные решения по Ирану. Примерно в три раза больше — 59% — “не очень” верят или не верят вообще.

Трамп уже отказался от многих своих более абсолютистских требований, отмечает CNN. Например, он говорил, что примет только “БЕЗОГОВОРОЧНУЮ КАПИТУЛЯЦИЮ”. В других случаях он говорил, что его главной целью было полностью прекратить ядерную программу Ирана и сделать так, чтобы Иран не мог финансировать такие группировки, как ХАМАС и "Хезболла".

Судя по последним условиям переговоров, эти цели, похоже, размываются, продолжает CNN.

Трамп, похоже, с самого начала допустил две критические ошибки: у него не было четкого, выполнимого плана того, как довести войну до конца, и он недостаточно хорошо представлял войну американскому народу. Вместо этого он установил планку успеха настолько высокую, что будет бороться за ее преодоление — по крайней мере, воздерживаясь от возобновления широкомасштабных боевых действий и продления войны - и сказал избирателям после того, как начал атаки, что это того стоило бы. Очевидно, что американцы с этим не согласны. И хотя с политической точки зрения, возможно, лучше уйти сейчас, чем позволить событиям затягиваться, это может быть просто наименее ужасным вариантом, заключает CNN.