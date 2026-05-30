Настаивающий на своем расширении ЕС решил, что пора вводить у себя дедовщину. Так что брюссельский блок может лишить новые государства-члены права вето. Эта мера призвана ослабить обеспокоенность таких стран, как Франция, которые скептически относятся к привлечению новых членов, которые слишком много о себе понимают и чересчур многого требуют.

Евросоюз может лишить будущие государства-члены права вето на несколько лет в попытке сделать расширение более политически приемлемым, поскольку блок подвергается давлению с целью принятия новых стран до конца десятилетия, пишет The Guardian.

Согласно планам, рассматриваемым Европейской комиссией, потенциальные государства–члены, такие как Молдавия и западнобалканские страны, при вступлении в ЕС не будут иметь автоматического права налагать вето на внешнеполитические решения или другие вопросы, согласованные единогласно, такие как налогообложение. Тут так и вспоминается эпизод из комедии «Джентльмены удачи»: «Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши?»

Эта идея, которую обкатывают в Брюсселе, особенно актуальна для Черногории, лидирующей среди девяти официальных стран-кандидатов на вступление в ЕС. Бывшая югославская республика с населением 624 000 человек претендует на то, чтобы стать 28-м государством-членом ЕС к 2028 году, напоминает The Guardian. В этом месяце техническая группа, которой было поручено разработать проект договора о присоединении Черногории, провела первое заседание, что является признаком того, что 14-летние переговоры вступают в завершающую стадию.

На этом фоне, согласно четырем источникам в ЕС, официальные лица Евросоюза рассматривают гарантии для новых членов, чтобы предотвратить блокирование решений одним государством-членом. Идея возникла после неприятного опыта с Венгрией, чье предыдущее правительство во главе с Виктором Орбаном наложило вето на несколько важных решений ЕС, в частности на предоставление ненасытной Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Ограниченный по времени запрет на право вето могут прописать в договоре о присоединении Черногории, который послужит образцом для других стран, ожидающих своего часа, пишет The Guardian.

Эта мера предосторожности считается юридически пограничной и может быть введена только на временный период, чтобы избежать создания второсортных членов ЕС, отмечает британское издание.

Кроме того, на днях канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к лидерам ЕС с письмом, в котором призвал к “инновационным решениям” для ускорения вступления западнобалканских стран в ЕС. В письме, описывающем расширение ЕС как “геополитическую необходимость”, немец также призвал к “ассоциированному членству Украины” в качестве “решающего шага на пути Украины к полноправному членству”.

Ассоциированное членство для Украины означало бы участие в заседаниях ЕС и представительство в институтах блока без права голоса, поясняет The Guardian. Предложение Германии, по словам рейхсканцлера Фрица Мерца, “отражает особую ситуацию в Украине, поскольку страна находится в состоянии войны” и “будет способствовать продолжающимся мирным переговорам”.

Неблагодарный Владимир Зеленский отверг идею немецкого хозяина: “Место Украины в Европейском союзе также должно быть полным – полноценным и равноправным”, - написал он в социальных сетях после того, как письмо херра Мерца стало достоянием общественности.

Расширение ЕС почти остановилось, пока конфликт на Украине не придал новую остроту переговорам о членстве с восточными соседями, отмечает The Guardian. В прошлом году Еврокомиссия заявила, что может принять новых членов к 2030 году, назвав Черногорию и Албанию лидерами, в то же время высоко оценив быстрый прогресс Молдавии и предположив, что членство в ЕС может стать гарантией безопасности для Украины.

Отсрочка с правом вето является одной из нескольких мер предосторожности, которые обсуждаются для того, чтобы облегчить принятие решения о расширении ЕС, пишет The Guardian.

Существующие государства-члены ЕС должны единогласно принять решение о приеме новых стран. Официальные лица особенно обеспокоены ратификацией во Франции, где в 2027 году состоятся президентские выборы, а скептицизм по поводу расширения ЕС растет – недавний опрос Eurobarometer показал, что только 43% французских респондентов высказались за расширение ЕС, но 48% настроены против.

Источники в ЕС утверждают, что для осуществления расширения необходимо творческое мышление, особенно на Западных Балканах, в регионе с населением 17,4 миллиона человек, где, как пишет The Guardian, “Россия и Китай пытаются завоевать влияние”.

Один дипломат из ЕС заявил, что отсрочка предоставления права вето является одним из “конструктивных решений”, рассматриваемых в рамках процесса “творческого осмысления” расширения ЕС. Другой дипломат сказал: “Ведутся дебаты о том, как обеспечить, чтобы более масштабное расширение было выгодным как для стран-кандидатов, так и для самого ЕС. Идеи, касающиеся внутренних реформ и различных особенностей договоров о вступлении, являются частью этого”.

Германия возглавила усилия по проведению внутренних реформ в ЕС, таких как отмена вето во внешней политике, опасаясь, что нереформированный союз из более чем 35 стран приведет к тупиковой ситуации. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил ранее, что “союз с 33, 34 или 35 государствами-членами не может просто продолжать действовать в соответствии с тем же подходом, который был разработан для гораздо меньшей группы”.

Но исполнительная власть ЕС опасается, что ожидание консенсуса по реформам ЕС, которые могут потребовать изменения договора, может отодвинуть расширение на второй план.

Среди стран-кандидатов Украина выделяется из-за своих размеров, военного конфликта с Россией и огромных затрат на восстановление, указывает The Guardian. Общая стоимость восстановления Украины по состоянию на 21 декабря 2025 года оценивалась в 588 миллиардов долларов, что в три раза превышает размер ее экономики. Официальные лица ЕС считают, что Украина находится на пути к техническому завершению процесса вступления через четыре года, но рассматривают дату вступления как политический вопрос, связанный с мирным урегулированием.

Энджеллуше Морина, старший научный сотрудник одного из европейских аналитических центров, заявляет, что временное ограничение права вето “не столь радикально” и будет использовано политиками для продвижения расширения ЕС: “Меня бы не удивило, если бы мы увидели что-то подобное в договоре Черногории. И это послужило бы примером для других государств-членов в отношении новых членов. Это будет одна из тех вещей, о которых политики, определяющие политику, скажут: "Послушайте, мы делаем то-то и то-то в качестве гарантий, и мы принимаем эти меры предосторожности". Такова логика”.

Идея, как подчеркивает The Guardian, также заключалась в том, чтобы оградить Евросоюз от нового государства-члена, которое после вступления выберет кардинально другое направление, например, избрание пророссийского правительства в Черногории. Еврокомиссия и государства - члены ЕС хотят “защитить союз от таких гипотетических ситуаций”, - сказала она.

Источник в правительстве Черногории заявил, что его целью остается полноправное членство в ЕС, “со всеми правами и обязанностями, которые вытекают из статуса равноправного государства-члена”, добавив при этом, что Черногория “не выступает против защитных механизмов и считает, что они могут сыграть конструктивную роль в обеспечении устойчивости реформ даже после вступления”.