В Белом доме сообщили об отличном здоровье Трампа

Врач Шон Барбабелла после планового осмотра президента США Дональда Трампа пришел к выводу, что он сохраняет крепкое здоровье и отличное когнитивное состояние. Об этом говорится в плановом отчете доктора, который распространил Белый дом, передает Reuters.

"Президент Трамп сохраняет отличное здоровье", - говорится в отчете президентского терапевта.

По словам врача, у американского лидера все показатели в норме, в том числе легкие и сердце. Этот факт говорит о том, что он полностью способен выполнять обязанности верховного главнокомандующего и главы государства", пояснили в отчете. 26 мая после проведенного обследованияТрамп в соцсети Truth Social заявил, что плановый медосмотр не выявил у него никаких проблем со здоровьем.

Накануне газета The Washington Post писала, что глава Соединенных Штатов за последние 13 месяцев регулярно попадает в больницы и проходит медобследования. По информации издания, в апреле прошлого года Трамп проходил ежегодный медицинский осмотр, а затем вернулся к врачам в октябре для "планового последующего обследования".

По данным СМИ, этот визит состоялся после того, как президент появился на публике с синяками и красными пятнами на шее и руках, что вызвало беспокойство у общественности.