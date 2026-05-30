Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире своего YouTube-канала заявил, что Россия уже достигла главной военной цели в конфликте с Украиной, поскольку последняя уже не вступит в НАТО.

«Расширения НАТО за счет Украины не будет, хотя Великобритания и страны ЕС, входящие в НАТО, до сих пор утверждают обратное», — отметил западный эксперт.

Сакс также указал, что Украина не достигла прорывов на фронте, поэтому хочет расширить конфликт и втянуть США и Европу в эскалацию.

Профессор удивился тому, что Европа ведется на провокации Украины. «Я не могу представить, чего они ждут от этого, кроме региональной войны. Но именно поэтому Украина и ведет себя так безрассудно», — сказал он.

Ранее Сакс заявил, что влиятельные американские консерваторы пытаются вредить России и Китаю.