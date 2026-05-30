Глава Пентагона: США будут говорить с Китаем с позиции силы

Министр обороны США Пит Хегсет выступил на международном форуме по безопасности в Сингапуре. Он охарактеризовал текущие отношения с Пекином как лучшие за многие годы. Подробности передает ТАСС.

По словам Хегсета, администрация Трампа стремится к стабильному миру, справедливой торговле и уважительным отношениям с КНР. На недавней встрече в Пекине лидеры двух стран согласились с необходимостью строить конструктивные отношения.

Главы государств отметили, что партнерству будут свойственны стратегическая стабильность и честность. При этом глава военного ведомства напомнил о задаче Пентагона.

Она заключается в том, чтобы гарантировать президенту переговоры с бесспорной позиции силы. Заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и американо-израильской военной кампании против Ирана.