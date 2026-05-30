Тегеран отверг обсуждение вывоза урана на переговорах с США

Тегеран опроверг утверждения американской стороны о том, что судьба ядерных материалов является предметом диалога. Комментарий главы комитета парламента по нацбезопасности Эбрахима Азизи публикует РИА Новости.

По его словам, ни на нынешнем этапе консультаций с Пакистаном, ни в ходе каких-либо контактов с американцами тема вывоза обогащенного урана вообще не затрагивалась.

Это заявление стало ответом на недавние высказывания президента США Дональда Трампа. Ранее глава Белого дома утверждал, что иранские запасы ядерной пыли будут либо вывезены в США для утилизации, либо уничтожены на месте.

В Тегеране последовательно отвергают такие сценарии, настаивая на мирном характере атомной программы и своем праве на обогащение урана.