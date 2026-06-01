США провели 70 судов через Ормузский пролив за три недели

США провели около 70 судов через Ормузский пролив за последние три недели. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на официальных представителей Центрального командования ВС США (CENTCOM).

Не уточняется, какие суда проходили через пролив и каким маршрутом следовали. В то же время отмечается, что по крайней мере один из маршрутов проходил недалеко от иранского побережья. Несколько дней назад Центральное командование Вооруженных сил США опровергло появившуюся в СМИ информацию, что корабли американского флота возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты и Иран пришли к согласию об открытии Ормузского пролива. Вашингтон и Тегеран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия еще на 60 дней, которое подразумевает в том числе и открытие Ормузского пролива.