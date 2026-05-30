Посол РФ Степанов: Канада хочет продлевать конфликт на Украине

Канада стремится к тому, чтобы подпитывать конфликт на Украине. На это указывают договоренности о производстве беспилотников для Вооруженных сил Украины на территории Канады, заявил посол России Олег Степанов в беседе с ТАСС.

«Анонсированная официальной Оттавой договоренность насчет производства беспилотных систем для киевского режима — часть враждебной по отношению к нашей стране политики кабинета [премьер-министра Канады] Марка Карни», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что Оттава хочет заработать на украинском конфликте.

В марте этого года Карни и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещали продолжать оказывать давление на Россию.