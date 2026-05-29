Вероятность возвращения Трампа к украинскому вопросу оценили

Ведущий научный сотрудник и политолог-американист Константин Блохин предположил, вернется ли президент США Дональд Трамп к вопросу конфликта на Украине. Об этом сообщает «Лента.ру».

По мнению Блохина, Трамп вновь возьмется за украинский конфликт только после того, как разберется с ситуацией в Иране. Эксперт добавил, что Трамп вряд ли хочет заниматься Украиной во время прогресса в диалоге Вашингтона с Ираном.

«Он может даже по таким медийным вещам вернуться к этому урегулированию, но опять-таки не решить его, потому что сейчас особо-то ни Украина, ни Европа этого мирного урегулирования не хотят, никаких переговоров не хотят. Поэтому понятно, что он может вернуться, но успех не гарантирован», — заявил Блохин.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Белый дом отдаляется от Украины.