Что иностранные СМИ пишут о заявлениях Путина в Астане

На фоне новостей о падении беспилотника на здание в городе Галац на востоке Румынии западные СМИ сконцентрировали свое внимание на заявлениях президента России Владимира Путина по этому инциденту. Но и слова российского лидера относительно возможного ответа России на нападение на Калининградскую область не осталось незамеченным.

Агентство Reuters цитирует слова главы российского государства о том, что еще слишком рано судить о принадлежности беспилотника, прилетевшего в жилой дом в Румынии. В статье указывается и предположение, что БПЛА мог быть украинским. Приводит агентство и отмеченные Путиным случаи нарушения украинскими дронами воздушного пространства Польши, Финляндии и Прибалтийских стран.

Газета The New York Times в статье о румынском инциденте цитирует слова российского лидера о том, что нельзя говорить о принадлежности БПЛА до того, как его обломки будут исследованы специалистами.

Путин отреагировал на инцидент с дроном в Румынии

Британская The Guardian пишет о предложении Путина передать обломки дрона России для проведения независимого расследования.

Румынский инцидент также оказался в фокусе внимания немецкой газеты Handelsblatt и некоторых других западных СМИ. При этом заявления российского лидера они вставляют в материалы о произошедшем в Галаце.

Тем не менее Reuters также обратило внимание на заявления Путина о Калининграде. В частности, агентство приводит слова российского лидера о том, что в распоряжении Москвы есть все необходимые средства, чтобы уничтожить любого, кто попытается напасть на российский Калининград. В этом контексте агентство напомнило о высказываниях министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, который ранее заявил, что НАТО должно показать Москве, что способно проникнуть в Калининград.

Также Reuters приводит слова российского лидера о положении Армении в условиях, когда Ереван решил повернуться в сторону ЕС, отворачиваясь от партнеров по ЕАЭС. При этом агентство цитирует слова Путина о многовековых особых отношениях между народами России и Армении и о том, что армяне должны сами решать, в каком направлении должна развиваться их страна.