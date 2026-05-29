Сибига: не все страны хотят возвращать украинских беженцев

Не все страны хотят возвращать на Родину украинских беженцев, заявил глава МИД Андрей Сибига в Раде.

© Global Look Press

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

Сибига отметил, что за границей находится около 8 млн украинцев.

«Мы видим, что не все страны заинтересованы в возвращении украинцев, учитывая их вклад в развитие экономик, учитывая уровень их квалификации, адаптивность. Нам будет необходимо бороться за своих людей», — сказал он.

Ранее агентство Reuters писало, что правительство Чехии ужесточит правила пребывания украинских беженцев в стране и предоставления им финансовой поддержки.