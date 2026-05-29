СМИ сообщили о скрытой войне между Зеленским и руководством Евросоюза

Между главами стран Евросоюза и Владимиром Зеленским идет скрытое противостояние — об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что причиной конфликта является сопротивление Киева реформам, которые нужны для вступления в Евросоюз. Этот процесс может замедлить интеграцию Украины в структуры альянса, а также испортить отношения между Киевом и Брюсселем.

«Эта война идет под взаимные комплименты и заверения в поддержке», — сообщили местные издания.

На этом фоне создается неопределенность относительно сроков вступления Украины в Евросоюз. Кроме того, усложняется ситуация с военной помощью ВСУ со стороны западных союзников.

Ранее Зеленский заявил, что Россия готовит новый массированный удар по Украине.