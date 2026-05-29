Иран требует от США выплатить $12 млрд для продолжения переговоров

Частью соглашения Ирана и США является немедленная выплата Тегерану $12 млрд из замороженных за рубежом активов, только после этого исламская республика вступит в дальнейший диалог. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источники.

"Самая важная часть соглашения, которую [президент США Дональд] Трамп не упомянул, - это условие немедленной выплаты $12 млрд из замороженных активов Ирана. Согласно тексту соглашения, эта сумма должна быть выплачена немедленно, и до тех пор, пока эта выплата не будет произведена, Иран не будет вступать в дальнейшие переговоры", - отметил собеседник агентства.

Ранее Трамп заявил, что намерен принять в пятницу на совещании с помощниками окончательное решение о том, утверждать ли согласованную в предварительном плане договоренность с Ираном. По его словам, большая часть пунктов сделки с Ираном уже согласована.