Бывший настоятель монастыря Шаолинь сел а тюрьму за коррупцию

В Китае вынесен суровый приговор одному из самых известных духовных лидеров страны, который долгие годы возглавлял легендарный монастырь Шаолинь — центр боевых искусств и буддийской культуры, известный на весь мир.

© Wikipedia

Народный суд средней ступени города Синьсян провинции Хэнань приговорил бывшего настоятеля Ши Юнсиня к 24 годам лишения свободы, признав его виновным по целому ряду тяжких экономических преступлений. Как сообщает агентство Reuters, монах, который стал настоятелем монастыря в 1999 году, был уличен в хищении имущества, незаконном присвоении средств, а также в даче и получении взяток в особо крупных размерах. По данным следствия, общая сумма средств, которые Юнсинь заполучил преступным путем, превысила 300 миллионов юаней, что эквивалентно почти 44 миллионам долларов США.

Помимо длительного тюремного срока, суд также постановил взыскать с бывшего настоятеля крупный денежный штраф в размере 3,5 миллиона юаней (около 517 тысяч долларов). Примечательно, что Ши Юнсинь признал свою вину и через своих адвокатов заявил, что не намерен обжаловать вынесенный приговор. История этого уголовного дела тянулась почти десятилетие. Первые обвинения в коррупции и ведении распутного образа жизни, не совместимого со статусом буддийского монаха, были предъявлены Ши Юнсиню еще в 2015 году. В 2017 году суд оправдал его из-за недостатка улик, однако позже следствие было возобновлено после того, как у экс-настоятеля обнаружили двойную регистрацию под разными именами. Кроме того, вскрылся факт владения 15 дорогими автомобилями люкс-класса, которые были зарегистрированы как собственность монастыря, но фактически использовались лично Юнсинем и его приближенными.

Летом 2025 года стало известно, что следствие в отношении господина Юнсиня возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам, а в ноябре того же года его задержали по подозрению в хищении, незаконном присвоении средств и получении взяток. Параллельно с уголовным преследованием Буддийская ассоциация Китая приняла решение лишить Ши Юнсиня духовного сана, что означает его полное исключение из монашеского сословия.

Новым настоятелем древнего монастыря Шаолинь был назначен Ши Иньлэ, который до этого занимал пост настоятеля в Храме Белой Лошади в Лояне и не был замешан в коррупционных скандалах. Сам осужденный, комментируя приговор, лаконично заметил, что «сам навлек это на себя», признав тем самым, что его падение стало результатом многолетних злоупотреблений положением и отхода от буддийских заповедей о нестяжательстве и скромной жизни.