Президент Румынии высказался о принадлежности упавшего дрона

Падение дрона на территории Румынии было результатом воздействия противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом в пятницу, 29 мая, заявил румынский президент Никушор Дан.

Он прибыл в Галац на место падения БПЛА и заявил, что дрон оказался в стране после работы украинской ПВО над городом Рени.

— Это была группа из 43 дронов, которые прилетели с востока, пересекли территорию Украины на расстоянии 20–30 километров от Дуная с востока на запад; часть из них была сбита на территории Украины, а один из них, вероятно, был сбит над городом Рени, в результате чего его траектория полета, возможно, изменилась, — приводит слова румынского лидера Telegram-канал «Гений Карпат».

Президент Румынии объяснил отказ сбивать дрон над Галацем

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину сообщили об инциденте с дроном в Румынии.

Населенный пункт, где произошел соответствующий инцидент, расположен недалеко от границы с Одесской областью Украины. Беспилотник врезался в жилой дом, пострадали два человека.

Также 29 мая Никушор Дан заявил, что власти из-за инцидента с дроном решили закрыть генеральное консульство России в Констанце.